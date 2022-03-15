انت الان تتابع خبر تأجيل التصويت على مشروع قرار أممي حول أوكرانيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلن دميتري بوليانسكي، النائب الأول للممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة تأجيل التصويت على مشروع القرار الروسي حول الوضع الإنساني في أوكرانيا بمجلس الأمن إلى 17 مارس الحالي.

