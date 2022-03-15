تأجيل التصويت على مشروع قرار أممي حول أوكرانيا

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بغداد - ياسين صفوان - أعلن دميتري بوليانسكي، النائب الأول للممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة تأجيل التصويت على مشروع القرار الروسي حول الوضع الإنساني في أوكرانيا بمجلس الأمن إلى 17 مارس الحالي.
وقال بوليانسكي في تصريح على قناته عبر "تيليغرام": "لأن عددا من الزملاء في مجلس الأمن طلبوا منا إجراء مشاورات حول مشروع القرار الذي قدمناه وفقا للأصول المتبعة في المجلس، فقد قررنا تنظيم المشاورات صباح الأربعاء 16 مارس".
وأضاف: "وبالتالي لقد تم تأجيل التصويت على مشروع القرار إلى 17 مارس".
وأضاف: "وبالتالي لقد تم تأجيل التصويت على مشروع القرار إلى 17 مارس".