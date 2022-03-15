واشنطن قلقة من تقارب الصين وروسيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أجرى عدد من كبار المسؤولين الأمريكيين والصينيين مشاورات «مكثفة» استمرت سبع ساعات، على خلفية الحرب الروسية ضد أوكرانيا، وفقا لمصادر أمريكية.

وتحدثت ممثلة رفيعة المستوى للحكومة الأمريكية عن الاجتماع خلال مؤتمر صحفي عبر الهاتف، وقالت «إن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان أعرب عن قلق واشنطن البالغ إزاء تقارب الصين مع موسكو خلال الاجتماع الذي عقد في روما مع يانج جيتشي، كبير مسؤولي السياسة الخارجية الصيني».

200 مليون لمواجهة أزمة اللاجئين

قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إنها وصلت إلى «مبالغ قياسية» من التبرعات من أجل استجابتها الطارئة في أوكرانيا.

وأضافت المفوضية أن شركات ومؤسسات وفاعلي الخير ساهموا بأكثر من 200 مليون دولار في ما يزيد قليلا عن أسبوعين من أجل استجابتها للأزمة الأوكرانية.

وقال المفوض السامي لشؤون اللاجئين فيليبو جراندي «أود أن أشكر الشركات والمؤسسات وفاعلي الخير من جميع أنحاء العالم على العطف والكرم الذي أظهروه في مساعدة الأشخاص الفارين من الحرب في أوكرانيا. الملايين في حاجة ماسة إلى المساعدة العاجلة».

زيلينسكي يتعهد بمعاقبة الروس

تعهد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بمحاسبة المسؤولين عن أعمال الحرب الخطيرة في بلاده.

وقال في رسالة عبر الفيديو «نعمل مع شركائنا على إجراءات عقابية جديدة ضد الدولة الروسية».

وأضاف أن هذه الإجراءات ستطال كل شخص مسؤول عن الحرب. أي شخص مسؤول عن تدمير الديمقراطية.

أي شخص مسؤول عن القمع ضد الشعب، الجيش الروسي مسؤول بالتأكيد عن جرائم حرب، وعن كارثة إنسانية تمت عمدا في المدن الأوكرانية».