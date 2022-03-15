قائد القيادة المركزية الأمريكية يعلن: واشنطن ستدعم مصر بطائرات إف-15 العسكرية

الشارقة - اميمة ياسر -

صرح قائد القيادة المركزية الأمريكية، الجنرال فرانك ماكينزي، اليوم الثلاثاء، بأنه يعتقد أن الولايات المتحدة ستزود مصر بطائرات "إف-15".

وبحسب ما ذكرت شبكة "سكاي نيوز عربية"، قال ماكينزي خلال جلسة في الكونجرس: "أعتقد أن لدينا أخباراً جيدة، تتمثل في أننا سنزود مصر بطائرات إف-15، وهو عمل طويل وشاق".

ولم يكشف الجنرال، وهو أكبر قائد أمريكي في الشرق الأوسط، مزيداً من تفاصيل عن التوقيت أو عدد طائرات إف-15، التي تصنعها بوينج، والتي سيتم تزويد مصر بها.

والشهر الماضي، أكد ماكينزي على دعم عسكري "قوي جدا" لمصر، أثناء زيارته للقاهرة.