«ميتا» توضح حقيقة السماح لمستخدميها بالتحريض على اغتيال بوتين

الشارقة - اميمة ياسر -

نفت شركة "ميتا" الأمريكية، المالكة لعلاق التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، سماحها لمستخدميها بكتابة منشورات تحرض على اغتيال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أو أي رئيس دولة أخرى.

وأصدرت الشركة بياناً توضيحياً، أمس الاثنين، قالت فيه إن البيان الذي أصدرته سابقاً بشان السماح موقتاً باستخدام خطاب الكراهية ينطبق فقط على المستخدمين من داخل أوكرانيا وهم من يوجهون تهديدات للعسكريين الروس، وذلك فقط في سياق الحديث عن العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا.

يأتي هذا بعدما قامت روسيا بفتح تحقيقات واتخاذ إجراءات ضد الشركة، بسبب دعوات تحريضية ضد مواطنين روس.

وفي وقت سابق، دعت الرئاسة الروسية لاتخاذ تدابير ضد شركة "ميتا" إذا سمحت بمنشورات تحرض على الجيش الروسي.