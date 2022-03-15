من بينهم بايدن وهيلاري كلينتون.. روسيا تقرر فرض عقوبات على مسئولين أمريكيين

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلنت روسيا، اليوم الثلاثاء، عن فرض حظر على دخول الرئيس الأمريكي جو بايدن ومسئولين حكوميين أمريكيين آخرين، وذلك في رد منها على العقوبات الأمريكية.

وقالت روسيا إنها وضعت الرئيس الأمريكي جو بايدن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن ومسئولين كباراً آخرين على "قائمة الممنوعين" من دخول أراضيها.

وأُدرجت روسيا أسماء بايدن وبلينكن والمسئولين الآخرين إلى جانب وزير الدفاع لويد أوستن ورئيس وكالة المخابرات المركزية (سي.آي.إيه) وليام بيرنز ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان وآخرين، في قائمة تضم 13 فردا مُنعوا من دخول روسيا رداً على العقوبات التي فرضتها واشنطن على مسئولين روس.

كما شملت العقوبات الروسية كذلك وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون.

وأكدت موسكو أن فرض العقوبات يأتي رداً على العقوبات التي فرضتها واشنطن عليها في إطار الحرب في أوكرانيا.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها إن هذا الإجراء "هو النتيجة الحتمية للتوجه المتطرف المناهض لروسيا الذي تعتمده الإدارة الأمريكية الحالية. وتستهدف هذه العقوبات التي لم تعرف طبيعتها المحددة بعد، 13 شخصية أمريكية".

وأضافت الخارجية الروسية أنها تحافظ على علاقات رسمية مع واشنطن وإذا لزم الأمر فستضمن إمكانية إجراء اتصالات رفيعة المستوى مع المدرجين في القائمة.