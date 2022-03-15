ماكرون يبرر تسليم معدات عسكرية لروسيا بعد عقوبات بشأن القرم

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

برر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، استمرار تسليم معدات عسكرية إلى روسيا بين عامي 2015 و2020، أي بعد العقوبات الأوروبية التي تلت ضم شبه جزيرة القرم، مؤكدًا أنه يتوافق مع "القانون الدولي"، حسبما ذكرت "إندبندنت عربية".

وقال ماكرون، إن روسيا امتثلت في عام 2014 لما كان مناسبًا، في إشارة إلى التزامها بالقانون الدولي.

وأضاف ماكرون: "اتخذ الرئيس الفرنسي السابق فرنسوا هولاند قرارات، بينها قرارات قوية جداً ومنظمة في ذلك الوقت. جميع العقود التي كانت من ضمن التزامات فرنسا ولم تكن متوافقة حينها مع ما تقرر في 2014 تم تعليقها"، مشيرًا إلى أنه تم فقط الاستمرار في "إنهاء عقود مع مبالغ منخفضة للغاية".