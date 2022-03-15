أوكرانيا: المفاوضات مع روسيا صعبة وستتواصل غدًا

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قال مستشار الرئيس الأوكراني، ميخايلو بودولياك، اليوم الثلاثاء، إن المحادثات مع روسيا بخصوص إنهاء الحرب صعبة للغاية لكن هناك مجالاً بالتأكيد لحل وسط، مضيفًا أن المفاوضات ستتواصل غدًا.

وانطلقت جولة جديدة من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، اليوم، بعد جولة جرت أمس دون التوصل لأي نتائج.

وكتب المفاوض الأوكراني ميخايلو بودولياك ومستشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، على "تويتر": "المفاوضات جارية".

وأضاف أن قائمة المسائل التي ستطرح على طاولة المناقشات تشمل وقف إطلاق النار وانسحاب القوات الروسية من الأراضي الأوكرانية.

انتقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سلوك الجانب الأوكراني في المفاوضات الحالية وذلك خلال اتصال هاتفي أجراه مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل.

وأخفقت أربع جولات من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، إضافة إلى لقاء بارز بين وزيري خارجية روسيا وأكرانيا ووساطات مختلفة.