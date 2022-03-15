بيان لرؤساء مجموعة العمل السياسية حول ليبيا

محمد اسماعيل - القاهرة - طرابلس - (د ب أ):

عقد الرؤساء المشاركون لمجموعة العمل السياسية التابعة للجنة المتابعة الدولية بشأن ليبيا (الجزائر، ألمانيا، جامعة الدول العربية، والأمم المتحدة) اجتماعا افتراضيا اليوم الاثنين قاموا خلاله بتقييم التطورات الراهنة في ليبيا ومناقشة أفضل السبل لدعم العملية السياسية وإبقائها على المسار الصحيح.

ووفق بيان صادر عنهم اليوم الثلاثاء، أكد الرؤساء المشاركون على أهمية الحفاظ على الهدوء والاستقرار على الأرض، وضرورة إعادة بناء التوافق بين الأطراف السياسية الليبية.

وأعرب الرؤساء عن دعمهم الكامل لجهود المستشارة الخاصة لأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، للخروج من حالة الانسداد الراهنة من خلال الحوار ومن خلال مبادرتها الرامية لعقد اجتماع للجنة المشتركة بمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة للتوافق على إطار دستوري وقانوني للانتخابات.

وجدد الرؤساء المشاركون تأكيدهم على أن الانتخابات الحرة والنزيهة والشاملة وذات المصداقية هي الحل الوحيد للأزمات المتكررة في ليبيا.

كما أكد الروساء على أهمية إحراز تقدم مستمر على المسارين الاقتصادي والأمني للحوار الليبي الليبي.

يذكر أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الليبية، التي كان من المقرر البدء فيها نهاية ديسمبر الماضي، قد تأجلت لأجل غير معلوم، بسبب خلافات بين الفرقاء السياسيين على القوانين المنظمة للانتخابات.