شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. عقوبات جديدة من الاتحاد الأوربي تطال الملياردير الروسي أبراموفيتش والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير: في جولة جديدة من العقوبات العالمية بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، أدرج الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش ورجال أعمال أثرياء روس آخرين للقائمة السوداء. وشملت أيضا العقوبات حظر الاستثمارات الجديدة في شركات النفط الروسية الثلاث (روسنفت وترانسنفت وجازبروم نفت). كما شمل الحظر الصفقات مع الشركات الثلاث، باستثناء تلك التي تتضمن الوقود الأحفوري ومواد خام أخرى.

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