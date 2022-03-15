شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. البيت الأبيض: بايدن وافق على حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا بـ13 مليار دولار والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيشارك في قمة الناتو الاستثنائية الأسبوع المقبل في بروكسل.
وأضافت ساكي، في مؤتمر صحفي مساء اليوم الثلاثاء “أن بايدن وافق على حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا بأكثر من 13 مليار دولار”.
وأشارت جين ساكي إلى أن لقاء بايدن وقادة الناتو يهدف لإعادة التأكيد على التزامنا الثابت تجاه الحلفاء.
وتابعت المتحدثة باسم البيت الأبيض : إن فرض حظر جوي على أوكرانيا سيؤدي إلى تصعيد الأزمة ومواجهة مباشرة مع روسيا.
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