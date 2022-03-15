شكرا لقرائتكم خبر عن مطالبا بوقف العقوبات.. ماكرون: «روسيا ستنتقم» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أنه يتواصل يوميًا مع نظيريه الأوكراني والروسي، لوضع حل للحرب القائمة.

وشدد الرئيسي الفرنسي على أن مواصلة الردع والعقوبات المفروضة ضد روسيا، سيجعلها تفكر في الانتقام وتخفيض الإمدادات.

وقال ماكرون في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء 15 مارس، أن هذا الأمر يتطلب منا أن نقلل من استهلاك الطاقة.

وأشار إلى أن المفاوضات مع الرئيس الروسي لم تجد تقدمًا، مؤكدًا أن موسكو لم تغير موقفها.

وتابع الرئيس الفرنسي: “نحن بصدد إيجاد منتجين بدلاء وتقليص استهلاكنا”، مبينا أن هناك حاجة لطاقة متجددة مع سن توصيات للتقليل من الاستهلاك.

وأوضح أن على الأوروبيين إيجاد بدائل وحلول، خاصة أن الأزمة الحالية لا يوجد لها حل في المستقبل القريب.