شكرا لقرائتكم خبر عن مطالبا بوقف العقوبات.. ماكرون: «روسيا ستنتقم» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أنه يتواصل يوميًا مع نظيريه الأوكراني والروسي، لوضع حل للحرب القائمة.
وشدد الرئيسي الفرنسي على أن مواصلة الردع والعقوبات المفروضة ضد روسيا، سيجعلها تفكر في الانتقام وتخفيض الإمدادات.
وقال ماكرون في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء 15 مارس، أن هذا الأمر يتطلب منا أن نقلل من استهلاك الطاقة.
وأشار إلى أن المفاوضات مع الرئيس الروسي لم تجد تقدمًا، مؤكدًا أن موسكو لم تغير موقفها.
وتابع الرئيس الفرنسي: “نحن بصدد إيجاد منتجين بدلاء وتقليص استهلاكنا”، مبينا أن هناك حاجة لطاقة متجددة مع سن توصيات للتقليل من الاستهلاك.
وأوضح أن على الأوروبيين إيجاد بدائل وحلول، خاصة أن الأزمة الحالية لا يوجد لها حل في المستقبل القريب.
كانت هذه تفاصيل خبر مطالبا بوقف العقوبات.. ماكرون: «روسيا ستنتقم» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.