شكرا لقرائتكم خبر عن البيت الأبيض يفتح أبوابه للجمهور مع تراجع إصابات كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال البيت الأبيض اليوم الثلاثاء إنه سيعاود فتح أبوابه للجمهور بعد إغلاقه لمدة عامين وسط تفشي فيروس كورونا، وأفادت تقارير بأن مبنى الكونجرس (الكابيتول) يدرس خططا أيضا في هذا الصدد.

وقال البيت الأبيض في بيان إنه سيفتح أبوابه للزيارات بداية من 15 أبريل نيسان لمدة يومين أسبوعيا. مضيفا أن وضع الكمامات ليس إجباريا، فيما منع المصابين بفيروس كورونا من الحضور.

وذكرت صحيفة واشنطن بوست، نقلا عن مصدر لم تصرح باسمه، أن الكونجرس يدرس أيضا معاودة فتح أبوبه تدريجيا بدءا من 28 مارس آذار، وسيفتح بشكل كامل بحلول التاسع من سبتمبر.