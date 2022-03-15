شكرا لقرائتكم خبر عن بينهم «بايدن».. روسيا تمنع 14مسؤولاً كبيراً من دخول أراضيها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت روسيا اليوم الثلاثاء، إنها أدرجت الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس وزراء كندا جاستن ترودو و12 مسؤولا أمريكيا كبيرا على "قائمة الممنوعين" من دخول أراضيها.

وشملت قائمة المسؤولين الأمريكيين الممنوعين من الدخول، إلى جانب بايدن، وزير الدفاع لويد أوستن ورئيس وكالة المخابرات المركزية (سي.آي.إيه) وليام بيرنز ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان.

كما شملت وزيرة الخارجية والمرشحة الرئاسية السابقة هيلاري كلينتون.