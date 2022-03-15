حرب أوكرانيا تحوّل طفلاً واحداً إلى لاجئ كل ثانية (أ ف ب).

فر نحو 1.4 مليون طفل من أوكرانيا منذ بداية الغزو الروسي لهذه الأخيرة في 24 فبراير (شباط)، فباتت حرب أوكرانيا تحوّل طفلاً واحداً إلى لاجئ كل ثانية، حسبما أعلنت الأمم المتحدة اليوم (الثلاثاء)، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

وقال المتحدث باسم «يونيسف» جيمس إلدر لصحافيين في جنيف، «في المعدل، وكل يوم على مدى الأيام العشرين الأخيرة في أوكرانيا، تحول أكثر من 70 ألف طفل إلى لاجئين»، أي ما يعادل 55 طفلاً كل دقيقة «أو تقريباً طفلاً كل ثانية».

وأوضحت السلطات الأوكرانية أنها تأمل من جديد في إنقاذ المزيد من المدنيين من الهجوم العسكري الذي تشنه روسيا، وذلك من خلال إنشاء تسعة ممرات إجلاء إنسانية اليوم، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.

ومن بين ما تأمل أوكرانيا في تحقيقه، محاولة متجددة لإخلاء مدينة ماريوبول الساحلية المحاصرة، الواقعة في جنوب شرقي البلاد.

وقالت نائبة رئيس الوزراء، إيرينا فيريشوك، إن هناك قافلة تحمل أطناناً من المساعدات، تحاول الوصول مجدداً من بيرديانسك، الواقعة على بعد نحو 70 كيلومتراً، إلى المدينة التي عانت أضراراً فادحة.