شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر باكستان ترفض بيان الهند بشأن إطلاق صاروخ بطريق الخطأ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 15 مارس 2022

الخليج 365- متابعات

قال وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قرشي، اليوم الثلاثاء، إن إسلام أباد ترفض بيان وزير الدفاع الهندي بشأن إطلاق صاروخ بطريق الخطأ.



وأضاف قرشي للصحفيين أن البيان الهندي ”غير مكتمل“، وقال إنه وجه رسالة مكتوبة إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن هذه الواقعة، وطلب من المجتمع الدولي بحثها.

وكانت باكستان، طلبت في 12 مارس/ آذار الجاري، إجراء تحقيق مشترك مع الهند في إطلاق صاروخ على أراضيها تقول نيودلهي ”إنه وقع بطريق الخطأ“، ورفضت قرار نيودلهي إجراء تحقيق داخلي في الحادث، داعية المجتمع الدولي إلى القيام بالدور.