الأزمة تشتعل.. بوتين يفرض عقوبات على بايدن.. وبريطانيا تعاقب 350 روسيًا

الشارقة - اميمة ياسر - وكالات

ذكرت وكالات أنباء عالمية، أن السلطات الروسية فرضت، اليوم الثلاثاء، عقوبات شخصية على الرئيس الأمريكي جو بايدن، كما أدرجت وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، على قائمة "المحظورين"، على خلفية الأزمة الروسية الأوكرانية.

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن المملكة المتحدة ستفرض عقوبات على 370 شخصًا روسيًا إضافيًا ، بما في ذلك أكثر من 50 من القلة الحاكمة وعائلاتهم بقيمة صافية مجمعة تبلغ 100 مليار جنيه إسترليني ، في أحدث مجموعة من الإجراءات ضد نظام فلاديمير بوتين.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن حصول "بعض التحولات الإيجابية" في المحادثات الجارية بين موسكو وكييف بغية وضع حد للأعمال القتالية في أوكرانيا، بحسب قناة العربية.

وقال بوتين، الذي أعلن عن عمليات عسكرية في أوكرانيا، منذ يوم 24 فبراير 2022: "دون أدنى شك سأطلعكم على مستجدات الوضع في أوكرانيا وبالدرجة الأولى على كيفية سير المحادثات التي تجري حاليا على أساس يومي تقريبا، وثمة هناك بعض التحولات الإيجابية حسبما أكد لي المفاوضون من جانبنا".

وأشار بوتين أثناء استقباله في الكرملين اليوم الجمعة لنظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو وفق ما نقلت وسائل إعلام روسية، إلى أن الاتحاد السوفييتي عاش تحت وطأة العقوبات وتوصل إلى نجاحات في مختلف المجالات.

وعقد الرئيس الروسي اجتماعا مع مجلس الأمن القومي الروسي أكد خلاله أنه يرحب بالمتطوعين الذين يريدون قتال القوات الأوكرانية ومساعدتهم على الوصول للجبهات، وأنه سيتم السماح للمتطوعين الراغبين بالقتال بالذهاب إلى أوكرانيا.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، الجمعة، أن القوات الجوية استهدف مطارين استراتيجيين عسكريين يقعان فى مدينتى لوتسك ووإيفانو فرانكوفسك الأوكرانية، حسبما نقلت وكالة "سبوتنيك".

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، إن القوات الجوية الروسية قامت بضرب مطارين عسكريين تابعيين للجيش الأوكراني في مدينتي لوتسك وإيفان فرانكوفسك.

وأضاف كوناشينكوف: "تم تعطيل المطارين العسكريين في لوتسك وإيفانو فرانكيفسك عبر استهدافهما بأسلحة عالية الدقة وتم تعطيلها بالكامل".

الرئيس الأوكرانى: نقترب من الانتصار

من جانبه، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن بلاده "تقترب من الانتصار" في الحرب ضد روسيا، مؤكدة أن "أوكرانيا وصلت إلى نقطة تحول استراتيجية في الحرب"، وفق ما نشرت وزارة الدفاع الأوكرانية.

وقال زيلينسكي في فيديو بث اليوم الجمعة: "روسيا تجند "مرتزقة" في الحرب ضدنا"، مطالبا الاتحاد الأوروبي بإجراءات وعقوبات أقوى ضد روسيا.

موقف الناتو

بدوره، قال أمين عام حلف الناتو: "لن نرسل قواتا إلى أوكرانيا، حتى لا يندلع صراع بين الحلف وروسيا"، حسبما ذكرت قناة العربية.

وكانت روسيا بدأت عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير الماضى، تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الشعبيتين في منطقة دونباس.