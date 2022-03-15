على 5 مراحل.. الإسكان تعلن موعد حجز شقق دار وسكن مصر وجنة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، المواعيد الجديدة الخاصة بحجز الوحدات السكنية بالطرح الحالي دار مصر وسكن مصر وجنة، بعد انتهاء فترة التسجيل ورفع المستندات على الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي يوم الأحد الماضي الموافق 13 مارس.

وجاءت مواعيد الحجز على النحو التالي:

1- فتح باب حجز الوحدات السكنية سيبدأ من يوم الأحد 20 مارس من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل للعملاء السابق تقدمهم على الإعلان الأول للمشروعات الثلاثة ممن لم يقوموا بحجز وحدات سكنية ولم يقوموا باسترداد مقدمات جدية الحجز.

وبداية من يوم الإثنين 21 مارس حتى الأربعاء 30 مارس، لكافة المتقدمين على الإعلان الثاني والمتقدمين سابقاً بالإعلان الأول، وذلك وفقاً للجدول الزمني التالي:

2 – 21 و22 مارس للعملاء الراغبين في التقدم على مشروع سكن مصر.

3 – 23 و24 مارس للعملاء الراغبين في التقدم على مشروع دار مصر.

4 – 27 و28 مارس للعملاء الراغبين في التقدم على مشروع جنة.

5 – تخصيص يومي 29 و30 مارس لكافة العملاء الراغبين في التقدم على مشروعات كل من سكن مصر ودار مصر وجنة في حالة وجود وحدات متبقية لم يتم حجزها بأى من المشروعات الثلاثة.

على أن يكون موعد بدء الحجز في بداية اليوم الأول من الساعة التاسعة صباحاً وحتى اليوم الثاني للحجز في تمام الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل.

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