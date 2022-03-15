قتلها زوجها.. تشييع جثمان عروس قليوب القاصر (فيديو وصور)

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

شيع أهالي منطقة بلقس في قليوب بمحافظة القليوبية، اليوم الثلاثاء، جثمان العروس المقتولة على يد عريسها، بسبب مصروف المنزل.

عبّر أهالي القرية عن حزنهم على العروس التي تبلغ من العمر 14 عامًا، والتي تزوجت منذ 20 يومًا فقط، وما زالت قاصر لم تعش طفولتها.

وأكد الأهالي أن العروس تتمتع بسمعة طيبة، ومن أسرة فقيرة، مطالبين بالقصاص العادل من قاتلها.

تلقى رئيس مباحث مركز شرطة قليوب بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة فتاة داخل أحد العقارات بناحية قرية بلقس، وبها عدة طعنات في الظهر.

جرى إخطار اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، وانتقلت قوة أمنية، وجرى نقل الجثة إلى مسشتفى قليوب، وتوصلت التحريات إلى أن الفتاة قاصر وقامت والدتها بتزويجها بعد وفاة والدها، وبعدها بحوالي 20 يومًا فقط دبت الخلافات بينها والزوج فطعنها بالسكين وفر هاربًا.

وألقت قوات الشرطة القبض على المتهم ووالدة العروس، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.