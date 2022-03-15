برلماني يطالب بدراسة أسباب ضعف إقبال الشباب على المشروعات المتوسطة والصغيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

طالب النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، الحكومة بدراسة أسباب ضعف إقبال الشباب على المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وقال "قرقر"، في تصريحات صحفية له اليوم، إنه رغم أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، الصادر عام ٢٠٢٠، تضمن حوافز عديدة لتشجيع كل الشباب على إنشاء مشروعات صغيرة ومتوسطة، إلا أن نسبة المستفيدين منه أو نسبة المشروعات الجديدة التي تأسست بعد صدور القانون ليست بالحجم الذي كان متوقعًا، الأمر الذي يدل على وجود أسباب وراء ذلك، مثل وجود إجراءات معقدة أو عدم وصول فكرة القانون إلى الشباب بالشكل الجيد.

وأكد وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، على أهمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، في تحقيق أمن البلاد الاقتصادي، لاسيما في أوقات الأزمات العالمية، مشيرًا إلى أن هناك دول نهضت اقتصاديا بسبب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، نظرًا لأنها تساعد في زيادة الإنتاج ومعدل النمو الاقتصادي.

وأضاف، أن الأزمات العالمية خلال الفترة الأخيرة، مثل فيروس كورونا والتضخم الاقتصادي والأزمة الروسية الأوكرانية، كشفت عن أهمية تأمين احتياجات البلاد من السلع المهمة التي نستوردها من الخارج، مشيرًا إلى أن ذلك لن يحدث إلا بزيادة الإنتاج المحلي من خلال التوسع في إنشاء المشروعات المتوسطة والصغيرة.

وطالب "قرقر"، بضرورة تنظيم حملة توعية للشباب بشأن قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع الشباب على المشاركة في ذلك المجال، بالإضافة إلى تسهيل الإجراءات اللازمة للاستفادة من القانون، وكذلك متابعة خطوات الشباب في تلك المشروعات ومساندتهم ودعمهم حتى يتمكنوا من النجاح وتحقيق إنتاج ذو جودة عالية ينافس المنتجات العالمية.

وتابع وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب،:"كل نجاح للشباب في قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة هو نجاح للدولة بكل مؤسساتها، حيث يعنى ذلك النجاح تحقيق زيادة في الإنتاج وتوفير عملة صعبة وتوفير فرص عمل للشباب وتحسين مستوى المعيشة، وغيرها من المميزات".