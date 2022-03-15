روسيا تعاقب رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن موسكو فرضت عقوبات على رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو ووزيري الدفاع والخارجية الكنديين.

وجاء في بيان الوزارة، أن "موسكو فرضت عقوبات اقتصادية على رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو واثنين من وزرائه هما وزيري الخارجية والدفاع".

وأضاف: "ضمت روسيا أكثر من 300 برلماني كندي إلى (القائمة السوداء)".

وأشار البيان، إلى أن "عقوبات على المسؤولين الكنديين فرضت ردا على الأعمال العدائية ضد روسيا، وعلى مبدأ (الرد بالمثل)".

وأوضحت: "أي إجراءات غير ودية من كندا ستتلقى حتما استجابة متناسقة وحاسمة من موسكو".

وأعلنت الحكومة الكندية فرضها حزمة من العقوبات ضد روسيا، على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وأكد ترودو من وارسو في ختام جولته الأوروبية، أن "العقوبات الجديدة تشمل 32 مؤسسة روسية تعمل في القطاع الدفاعي و5 مسؤولين حاليين وسابقين وأشخاصا تعتبرهم حكومة أوتاوا ضالعين في قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بدء العملية العسكرية في أوكرانيا".