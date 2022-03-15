فيلم يوثق جرائم الحوثي ضد النساء في اليمن

يوثق الفيلم الوثائقي الجديد "السجينات عند الحوثي" الصادر هذا العام 2022 قصة ثلاث نساء يمنيات شجاعات تعرضن للأذى الفادح على أيدي الحوثيين في اليمن، حيث تحدثن للعلن ضد الذين قاموا بتعذيبهن.

وقالت الناشطة السياسية رئيس رابطة حماية المعنفات والناجيات من سجون الحوثي نورا الجروي إن: "تحالف نساء من أجل السلام في اليمن يستعد لإطلاق فيلمه الوثائقي الأول". وأضافت أنه سيتم عرضه في إحدى الدول الأوربية بحضور عدد من المنظمات الدولية والصحفيين في العالم.

ويعرض الفيلم الوثائقي تجارب النساء الثلاث حول اعتقالات مليشيا الحوثي الإرهابية وجرائمها بحق الشعب اليمني، حيث طالت آلة الحرب الحوثية كل الفئات السنية بما في ذلك مآسي حول الاعتقالات التي تطال النساء على وجه الخصوص.

وأدلت النساء بشهاداتهن علنا كدليل على جرائم الحوثيين، حيث أكدن من خلال هذا الفيلم أنهن يريدن التأكيد على دور المرأة اليمنية في حل النزاعات وبناء السلام. وقالت النساء الثلاث إنهن يطالبن بالعدالة والمساءلة وإنهاء العنف الذي يمارسه الحوثيون بحق الشعب اليمني في اليمن.