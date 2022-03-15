الخارجية الروسية تنشر قائمة بـ 13 اسما من القيادات الأمريكية على قوائم الحظر

أعلنت وزارة الخارجية الروسية اليوم الثلاثاء عن إدراج رئيس الولايات المتحدة جو بايدن ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن على قائمة العقوبات الشخصية. وضمت القائمة أيضا شخصيات في إدارة بايدن من بينهم وزير الدفاع ومستشار الأمن القومي ورئيس (سي.آي.إيه) وآخرين، إضافة إلى وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون.

وأكدت وزارة الخارجية الروسية أن «العقوبات ضد عدد من المسؤولين الأمريكيين تأتي رداً على العقوبات المفروضة على المسؤولين الروس»، لافتة إلى أن «موسكو ستسمح بتنظيم اتصالات رفيعة المستوى حتى مع المحددين ضمن قائمة العقوبات إذا لزم الأمر».

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إنه تم إدخال إجراءات تقييدية شخصية ضد رئيس البنتاجون "أوستن"، ورئيس الأركان ميلي ومدير وكالة المخابرات المركزية بيرنز.

وأكدت زاخاروفا أن العقوبات الشخصية ضد عدد من المسؤولين الأمريكيين هي رد على العقوبات المفروضة على المسؤولين الروس.

قائمة الحظر الروسية

1 - جو بايدن. الرئيس الأمريكي

2. أنتوني جون بلينكن. وزير الخارجية

3 - لويد جيمس أوستن. وزير الدفاع

4 - مارك ألكسندر ميلي. الرئيس العشرون لهيئة الأركان المشتركة الأمريكية

5. جاكوب إرميا سوليفان. مساعد رئيس الولايات المتحدة للأمن القومي

6. وليام بيرنز. مدير وكالة المخابرات المركزية

7. جينيفر رينيه بساكي. المتحدثة باسم البيت الأبيض

8. داليب سينغ. نائب مساعد الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي

9. سامانثا جين باور. مديرة وكالة التنمية الدولية

10. روبرت هانتر بايدن. نجل رئيس الولايات المتحدة

11. هيلاري كلينتون. المرشحة الرئاسية الأمريكية السابقة

12 - أديوالي أدييمو. النائب الأول لوزير المالية

13. ريتا جو لويس. رئيس ورئيس مجلس إدارة بنك التصدير والاستيراد

ودخلت الحرب الروسية الأوكرانية، يومها العشرون على التوالي، اليوم الثلاثاء، حيث قتل آلاف الجنود من الطرفين وشرد الملايين من الجانب الأوكراني، وذلك منذ بدء العمليات الروسية على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير الماضي، وفرضت دول عدة عقوبات اقتصادية كبيرة على موسكو طالت قيادتها وعلى رأسهم الرئيس فلاديمير بوتين، وكذلك وزير الخارجية سيرجي لافروف.