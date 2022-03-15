مشروع قرار روسي بالأمم المتحدة حول الوضع الإنساني في أوكرانيا

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 15 مارس 2022 07:09 مساءً - منذ 47 دقيقة

قال سفير روسيا لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، اليوم الثلاثاء، إن بلاده ستطرح مشروع قرار حول الوضع الإنساني في أوكرانيا.

وردا على سؤال من صحفي، قال السفير فاسيلي نيبينزيا أيضا، إن روسيا ستوقف الغزو حين تتحقق أهداف عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا ومن بينها نزع السلاح.

وقال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إن أحدث حصيلة مؤكدة للضحايا المدنيين في أوكرانيا تبلغ 691 قتيلا و1143 مصابا منذ بدء الغزو الروسي قبل 20 يوما.

وارتفعت حصيلة القتلى المدنيين الجديدة، والتي تضم 48 طفلا، من 636 قتيلا مدنيا طبقا للتقرير السابق أمس الاثنين. ويرصد مراقبون لحقوق الإنسان تابعون للأمم المتحدة عدد القتلى والمصابين في البلاد.

وقالت الأمم المتحدة: “يُعتقد بأن العدد الفعلي للقتلى المدنيين أكبر بكثير بسبب القتال العنيف في بعض المناطق ولتأخر الإبلاغ غن الضحايا من إيزيوم في منطقة خاركيف، ومدينة ماريوبول في جنوب البلاد وفولنوفاخا في إقليم دونيتسك”.

وأعرب الأمين العام للناتو عن قلق الحلف من أن موسكو قد تفتعل عملية زائفة وتستخدم أسلحة كيميائية في أوكرانيا، قائلا إن ادعاءات روسيا بأن أوكرانيا تطور أسلحة كيميائية هي مجرد افتراءات، وتوعد موسكو بأنها ستدفع ثمنا كبيرا إذا استخدمت أسلحة كيميائية.

ووصل رؤساء وزراء بولندا والتشيك وسلوفينيا إلى لفيف (غربي أوكرانيا) قبل التوجه إلى كييف للقاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وذلك في أول زيارة من نوعها منذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا.

وكان رئيس وزراء التشيك بيتر فيالا قد قال في وقت سابق إن المسؤولين الأوروبيين يلتقون زيلينسكي ممثلين عن المجلس الأوروبي، موضحا أن هدف الزيارة هو التضامن مع أوكرانيا، والتعبير عن دعم الاتحاد الأوروبي المطلق لحريتها واستقلالها، وتقديم حزمة واسعة من المساعدات.