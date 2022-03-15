شكرا لقرائتكم خبر عن القضاء الهندي ينتصر للعنصرية.. محكمة هندية تؤيد حظر «الحجاب» بفصول الدراسة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير:

أيدت محكمة هندية اليوم الثلاثاء حظرا على ارتداء الحجاب في أماكن الدراسة بولاية كارناتاكا في حكم قد يكون له تأثير على سائر البلاد التي تضم أقلية مسلمة كبيرة.

وجاءت حيثيات الحكم التي تلاها ريتو راج أسواستي كبير القضاة بالمحكمة العليا في كارناتاكا: «نحن مع الرأي المدروس القائل بأن ارتداء النساء المسلمات للحجاب لا يمثل فرضا من فروضهن الدينية».

وعلق رئيس الحزب الاجتماعي الديمقراطي الهندي في الولاية، والذي يدافع عن قضايا المسلمين، على الحكم بقوله: “إن قرار المحكمة العليا (بالولاية) يتعارض مع حقوق الأفراد ومع الحقوق الأساسية ومع الحقوق الدينية، فالمسلمات يرتدين الحجاب منذ مئات السنين”.

من جانبها؛ أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش أن قرار حظر الحجاب ينتهك التزام الهند بالقانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يضمن الحق في التعبير بحرية عن المعتقدات الدينية للفرد وحرية التعبير والتعليم من دون تمييز.

وكانت الهند خلال الأسابيع الماضية على موعد مع اضطهاد واسع للحجاب، حيث قامت السلطات الهندية الممثلة في حزب الشعب (الهندوسي) بافتعال أزمة كبيرة في البلاد، بعدما حظرت دخول الفتيات المسلمات المحجبات من دخول المدارس والجامعات.

وأثارت الأزمة التي اندلعت في الهند مؤخرا، مخاوف لدى المسلمين مما تعتبره تزايد الاضطهاد في ظل الحكومة الهندوسية القومية بزعامة رئيس الوزراء ناريندرا مودي.

ويؤكد المسلمون أنه هذا الحظر ربما كان وسيلة أخرى جديدة لتهميش المسلمين الذين يمثلون 13 في المئة من سكان الهند، البالغ عددهم 1.35 مليار نسمة.

وقبل صدور قرار المحكمة أعلنت السلطات في الولاية إغلاق المدارس والكليات، وفرضت قيودا على التجمعات العامة في بعض مناطق الولاية، لمنع أي اضطرابات محتملة.