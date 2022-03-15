شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الصحفي الأمريكي.. مقتل مصور قناة فوكس نيوز في أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت وسائل إعلام مختلفة، مقتل مصور يعمل لحساب قناة “فوكس نيوز” في أوكرانيا.

وقالت “فرانس برس”، إن مصورًا صحفيًا يعمل لصالح محطة فوكس نيوز، لقى مصرعه أثناء تغطية الحرب في أوكرانيا.

وأول أمس قتل صحفي أمريكي أثناء تغطية الحرب في أوكرانيا، حيث حملت وزارة الخارجية الأمريكية، روسيا مسؤولية مقتل صحفي أمريكي وإصابة آخر في أوكرانيا.

وأدانت “الخارجية” مقتل وإصابة صحفيين أمريكيين في أوكرانيا، قائلة : ” إن هذه الواقعة لن تمر”.