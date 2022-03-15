شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. روسيا تعلن فرض عقوبات ضد الرئيس الأمريكي جو بايدن ووزير خارجيته والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قررت وزارة الخارجية الروسية، مساء اليوم الثلاثاء، إدراج رئيس الولايات المتحدة جو بايدن ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن على قائمة العقوبات.

وقالت الخارجية الروسية، في بيان لها: “إن فرض العقوبات الشخصية الروسية ضد قادة أمريكيين وأشخاص متصلين بهم جاء ردا على سلسلة عقوبات غير مسبوقة، بما فيها تلك التي تحظر دخول كبار مسؤولي روسيا الاتحادية إلى أراضي الولايات المتحدة”.

وتابع بيان وزارة الخارجية الروسية :”إن قائمة الأشخاص المحظور عليهم دخول روسيا تضم اعتباراً من اليوم 15 مارس، وبناء على مبدأ التعامل بالمثل، الرئيس جو بايدن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن ورئيس هيئة الأركان المشتركة مايك ميلي ومسؤولين كبار آخرين”.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن فرض حزمة أولى من العقوبات على روسيا ردا على اعترافها باستقلال منطقتين انفصاليتين شرقي أوكرانيا.

وأوضح بايدن أن فرض العقوبات جاء بتنسيق مع حلفاء وأصدقاء أمريكا في العالم، مشددا على أن ما قامت به روسيا يعد “انتهاكا خطيرا” للقانون الدولي ويستلزم ردا قويا من جانب المجتمع الدولي، كما حذر من أن هذه الخطوة من جانب روسيا تمثل بداية “غزو عسكري” لجارتها أوكرانيا.