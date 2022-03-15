شكرا لقرائتكم خبر عن أوكرانيا ترجّح عدم الانضمام إلى «الناتو» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اعترف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأن فرص انضمام بلاده إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) غير مرجحة.

وخلال كلمة لها عبر الإنترنت أمام ممثلي قوة المشاة المشتركة العسكرية لدول شمال أوروبا (جيف)، قال زيلينسكي اليوم الثلاثاء:" من الواضح أن أوكرانيا ليست عضوا في الناتو، ونحن نفهم هذا".

وأضاف زيلينسكي:" ظللنا على مدار سنوات نسمع عن الأبواب المفتوحة، لكننا نسمع الآن أيضا أننا غير مسموح لنا بالدخول إلى هناك، ونحن مضطرون إلى قبول ذلك". وتابع زيلينسكي:" أنا سعيد لأن شعبنا بدأ في فهم أننا يجب أن نعتمد على أنفسنا وعلى شركائنا الذين يساعدوننا".