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مقتل مصور صحافي في أوكرانيا

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بغداد - ياسين صفوان - أعلنت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية اليوم الثلاثاء أن أحد مصوريها قتل في أوكرانيا إثر تعرض السيارة التي كان على متنها لإطلاق النار.
وأعلنت الشبكة في بيان مقتل بيار زكرزفسكي وقالت: "ببالغ الحزن ننقل إليكم خبر مقتل مصورنا المحبوب بيير زاكريفسكي. قتل في غورينكا بضواحي كييف في أوكرانيا".

وأوضحت أن "بيير والمراسل بنجامين هول كانا في سيارة تعرضت لإطلاق النار"، مضيفة: "كان مصورا حربيا، وغطى خلال فترة عمله الطويلة مع شبكة "فوكس نيوز" الحروب من العراق إلى أفغانستان إلى سوريا... شغفه وموهبته كصحفي لا مثيل لهما".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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