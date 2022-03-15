مقتل مصور صحافي في أوكرانيا

وأعلنت الشبكة في بيان مقتل بيار زكرزفسكي وقالت: "ببالغ الحزن ننقل إليكم خبر مقتل مصورنا المحبوب بيير زاكريفسكي. قتل في غورينكا بضواحي كييف في أوكرانيا".

وأوضحت أن "بيير والمراسل بنجامين هول كانا في سيارة تعرضت لإطلاق النار"، مضيفة: "كان مصورا حربيا، وغطى خلال فترة عمله الطويلة مع شبكة "فوكس نيوز" الحروب من العراق إلى أفغانستان إلى سوريا... شغفه وموهبته كصحفي لا مثيل لهما".