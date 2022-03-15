انت الان تتابع خبر 'اوبك' تنشر توقعاتها لحجم الطلب على النفط في 2022 والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أكدت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، اليوم الثلاثاء، إن الطلب على النفط في 2022 يواجه تحديات من الهجوم الروسي على أوكرانيا وارتفاع التضخم وسط صعود أسعار الخام، لكنها لم تصل إلى حد تغيير توقعاتها لطلب قوي هذا العام.
وقالت المنظمة في تقرير شهري، انها "تمسكت برأيها بأن الطلب العالمي على النفط سيرتفع بمقدار 4.15 مليون برميل يوميا هذا العام".
واضافت إن "الحرب في أوكرانيا والمخاوف المستمرة فيما يتعلق بكوفيد-19 تعيد تشكيل الاقتصاد العالمي"، موضحة أن "ذلك سيكون له تأثير سلبي قصير الأجل على النمو العالمي".
وفي سياق متصل؛ واصلت أسعار النفط خسائرها اليوم الثلاثاء، بأكثر من 7%، لتصل إلى أدنى مستوى لها في أسبوعين بعد أن خففت محادثات وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا المخاوف من تعطل آخر للإمدادات النفطية، في حين أثارت الإصابات بفيروس كورونا في الصين مخاوف إزاء تباطؤ الطلب على الخام.
واضافت إن "الحرب في أوكرانيا والمخاوف المستمرة فيما يتعلق بكوفيد-19 تعيد تشكيل الاقتصاد العالمي"، موضحة أن "ذلك سيكون له تأثير سلبي قصير الأجل على النمو العالمي".
وفي سياق متصل؛ واصلت أسعار النفط خسائرها اليوم الثلاثاء، بأكثر من 7%، لتصل إلى أدنى مستوى لها في أسبوعين بعد أن خففت محادثات وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا المخاوف من تعطل آخر للإمدادات النفطية، في حين أثارت الإصابات بفيروس كورونا في الصين مخاوف إزاء تباطؤ الطلب على الخام.