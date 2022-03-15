شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تتصدر قائمة الدول الأكثر تعرضًا للعقوبات على مستوى العالم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تصدّرت روسيا قائمة الدول الأكثر تعرضًا للعقوبات في العالم منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.

ومنذ 22 فبراير تضاعفت عدد العقوبات ضد الأفراد والكيانات الروسية التي فرضتها أمريكا والاتحاد الأوروبي ودول مختارة مثل سويسرا والمملكة المتحدة واليابان بأكثر من الضعف، مقارنة بالعقوبات التي فرضت على روسيا قبل 22 فبراير، وفقًا لقاعدة البيانات العالمية Castellum.ai لتتبع العقوبات، وفقًا لـ”CNN”.

ووفرت لوحة معلومات Castellum.AI بيانات موحدة عن عقوبات روسيا وتحدث يوميا. وقسّمت البيانات عقوبات روسيا كما كانت قبل وبعد 22 فبراير. ففي 21 فبراير اعترف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالانفصاليين في دونيتسك ولوهانسك بوصفهم مستقلين، وبعدها ردت أمريكا وحلفاؤها في 22 فبراير بأول ما سيصبح آلاف العقوبات بعدها.

قبل 22 فبراير كانت روسيا في المرتبة الثانية كأكثر الدول تعرضا للعقوبات بـ 2754 عقوبة، أما بعد يوم 22 فبراير أصبحت روسيا هدفًا لـ 3646 عقوبة جديدة ليصل مجموع العقوبات لـ 6400.

ومن أكثر الدول التي فرضت عقوبات على روسيا حاليا هي أمريكا بـ 1229 عقوبة، وتنوعت عقوبات البيت الأبيض بحظر كامل على الكيانات الدفاعية الروسية، وضوابط التصدير التي تستهدف تكرير النفط، ومنع الطائرات الروسية من دخول واستخدام الأجواء الأمريكية الداخلية.