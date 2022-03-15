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أوكرانيا تؤكد استمرار المحادثات مع روسيا 

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الدمام - شريف احمد - أفاد الجانب الأوكراني باستمرار المفاوضات بين كييف وموسكو، اليوم الثلاثاء، بهدف إنهاء الحرب.

وقال رئيس الوفد الأوكراني ديفيد أراشاميا لصحيفة أوكراينسكا برافدا اليوم: " استمرت بالفعل"، دون الإفصاح عن أي تفاصيل أخرى.

ولم يصدر تأكيد على الفور من الجانب الروسي في هذا الشأن.

والتقى الجانبان أمس الاثنين، عبر رابط فيديو في الجولة الرابعة من المفاوضات، وأعلن مستشار الرئاسة الأوكرانية ميخايلو بودولاك بعد ظهر أمس أنه تم تعليق المحادثات حتى اليوم الثلاثاء.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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