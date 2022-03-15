شكرا لقرائتكم خبر عن أوكرانيا تؤكد استمرار المحادثات مع روسيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أفاد الجانب الأوكراني باستمرار المفاوضات بين كييف وموسكو، اليوم الثلاثاء، بهدف إنهاء الحرب.

وقال رئيس الوفد الأوكراني ديفيد أراشاميا لصحيفة أوكراينسكا برافدا اليوم: " استمرت بالفعل"، دون الإفصاح عن أي تفاصيل أخرى.

ولم يصدر تأكيد على الفور من الجانب الروسي في هذا الشأن.

والتقى الجانبان أمس الاثنين، عبر رابط فيديو في الجولة الرابعة من المفاوضات، وأعلن مستشار الرئاسة الأوكرانية ميخايلو بودولاك بعد ظهر أمس أنه تم تعليق المحادثات حتى اليوم الثلاثاء.