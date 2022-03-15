شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الرئاسة الفلسطينية تحذر من انفجار الأوضاع بالضفة والقدس بسبب التصعيد الإسرائيلي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 15 مارس 2022

الخليج 365- متابعات

حذرت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، من أن الأوضاع في الأراضي الفلسطينية تتجه نحو الانفجار؛ وذلك في أعقاب استشهاد عدد من الفلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي بالضفة الغربية والقدس والنقب.



وقالت الرئاسة على لسان المتحدث باسمها نبيل أبو ردينة، إن ”الأمور تتجه نحو انفجار الأوضاع إذا ما بقيت الحكومة الإسرائيلية رافضة للسلام وتلعب بالنار“.

ودعا أبو ردينة، في بيان صحفي إلى إلزام إسرائيل بوقف كل الإجراءات أحادية الجانب فورا وفق الاتفاقيات الموقعة، والالتزامات والتعهدات الأمريكية.