ملك البحرين يبحث هاتفيا مع الرئيس الروسي أهمية الحل الدبلوماسي للخلافات بين الدول

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 15 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

أجرى العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، اليوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا مع الرئيس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تناول أهمية الخلافات بين الدول بالطرق السلمية.



وقال مستشار العاهل البحريني نبيل الحمر في تغريدة على موقع تويتر، إنه جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية التاريخية و المتنامية بين البلدين.

مضيفا أن المباحثات الهاتفية تناولت أهمية الحل الدبلوماسي للخلافات بين الدول بالحوار والطرق السلمية.

وأشارت وكالة أنباء البحرين الرسمية، إلى الاتصال شدد على ضرورة تجنب المزيد من التصعيد، وتركيز وتكاتف جهود المجتمع الدولي لإحلال السلام الدائم والشامل بما يضمن مصالح كافة الأطراف وأمنهما القومي، وذلك في ضوء استعراض مستجدات الأوضاع وتطوراتها في أوكرانيا.

وأكد الملك -وفق الوكالة- على أهمية مراعاة تقديم المساعدات والخدمات الإنسانية للمدنيين في أوكرانيا، وقيام كافة الدول بواجبها بتمويل العمليات الإنسانية التي أعلنت عنها الأمم المتحدة وفق مبادئ التضامن الإنساني.

وفي بيان روسي قال الكرملين، إن الرئيس بوتين أطلع عاهل البحرين، خلال الاتصال على أهداف العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وأضاف البيان أن الرئيس الروسي وملك البحرين أعربا عن نيتهما المشتركة لمواصلة التطوير التدريجي للعلاقات الثنائية بين البلدين.