شكرا لقرائتكم خبر عن توفر الوقت والمجهود.. النائب محمد تيسير مطر يطلق استمارة أونلاين لخدمة المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق النائب محمد تيسير مطر عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب إرادة جيل، وأمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، استمارة أونلاين سهلة الاستخدام، تساعد المواطنين على تقديم شكاواهم ومقترحات دون الحاجة إلى الذهاب لمقر النائب.

وقال النائب محمد تيسير مطر: "تسهيلا على أهالينا في دار السلام والبساتين وكل سكان قطاع القاهرة، ولتوفير الوقت والمجهود، عملنا استمارة أونلاين سهلة الاستخدام وتقدر من خلالها تبعت الشكوى أو الطلب أو الاقتراح الخاص بيك، وترفق معاه أى صور أو أوراق أو إثباتات".

ووجه محمد تيسير مطر رسالة طمأنة حول كيفية الرد علي الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات، قائلا: "كمان حابب أطمن حضراتكم إن الشكاوى بيتم الرد عليها في وقت أقصاه 72 ساعة وإننا جادين جدا في التعامل مع كل الطلبات اللي بتوصلنا، لأن ده واجبنا وسنسعى طول الوقت لتوصيل صوتكم والاستجابة ليكم" مختتما بيانه بقول :"يسعدنا تسجيل المشكلة أو الطلب أو الاقتراح الخاص بك عن طريق ملء الاستمارة".