شكرا لقرائتكم خبر عن استراتيجية تطوير التعليم الفنى.. مناهج مطورة ورقمنة المحتوى وإنشاء منصة إلكترونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضمنت استراتيجية تطوير منظومة التعليم الفني التي أعدتها وزارة التربية والتعليم وعرضتها على لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، محور ضمن محاورها عن "تحويل المناهج الدراسية إلى مناهج قائمة على مناهج الجدارات + رقمنة المحتوى التعليم".

وجاء في هذا المحور بالاستراتيجية، أنه تم تطوير 86 منهج دراسى حسب منهجية الجدارات من إجمالى 125 منهجا (حوالى 70 % من إجمالى مناهج التعليم الفنى) ومراجعتها من قبل ممثلى سوق العمل.

كما تضمن أنه تم استحداث 29 برنامج ومنهج جديد بالتعاون مع ممثلى سوق العمل (تكنولوجيا المعلومات والاتصالات - الذكاء الإصطناعى - تكنولوجيا النظم الأمنية - الألعاب الرقمية - تكنولوجيا الطاقة النووية - اللوجستيات - الطاقة الجديدة والمتجددة- التحكم الصناعي"، بالإضافة إلى تنفيذ البرامج المطورة والقائمة على منهجية الجدارات فى عدد (107) مدرسة فنية فى بداية العام الدراسى 2019/2020، وقد وصل عدد هذه المدارس في بداية العام الدراسي 2021/2022 إلى (452) مدرسة (أي حوالي 35% من اجمالى المدارس الفنية).

وأشار إلى أنه سيشهد العام الحالى تخرج أول دفعة من طلاب شهادة الدبلوم الذين درسوا حسب المناهج المطورة الذين يبلغ عددهم حوالى (55) ألف طالب".

وأشارت الاستراتيجية إلى ما تم إنجازه في برنامج المحور الثاني، من تحويل المناهج الدراسية إلى مناهج قائمة على منهجية الجدارات + رقمنة المحتوى التعليمي، والاتفاق على تطوير برامج جديدة في مجال التعليم التجاري تكون أكثر ارتباطا بسوق العمل المستقبلي بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وإضافة مقررات في ريادة الأعمال والتأهيل على التعلم مدى الحياة وجدارات القرن الواحد والعشرين إلى المناهج المطورة في التعليم الفني من خلال التوجيه والإرشاد المهني.

وأكدت إنشاء منصة إلكترونية للتعليم الفني تضم محتوي تعليمي وفيديوهات تعريفية بالتخصصات المختلفة، وخدمات للتوجيه والإرشاد والتوظيف، ونتائج عمليات التقييم، ومنصة للتواصل الاجتماعي بين الطلاب والمعلمين، والاتفاق مع بنك التعمير الألمانى على تمويل صندوق رقمنة بقيمة 41 مليون يورو لدعم البنية التحتية والمحتوى الرقمي، وإنشاء 600 وحدة للانتقال إلى سوق العمل في مدارس التعليم الفني.