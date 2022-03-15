شكرا لقرائتكم خبر عن المستشار حنفى جبالى يعود إلى القاهرة بعد زيارة رسمية لدولة الكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إلى القاهرة اليوم الثلاثاء الموافق 15 مارس 2022 بعد زيارة رسمية إلى دولة الكويت على رأس وفد من مجلس النواب.

وقد شهدت الزيارة نشاطاً مُكثفاً للوفد البرلماني المصري تضمن عقد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب سلسلة من المباحثات المُوسعة مع كل من الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت، ومرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي، والشيخ صباح الخالد الحمد رئيس مجلس الوزراء الكويتي.

وقد تناولت تلك المُباحثات سبل تعزيز العلاقات الثنائية المصرية الكويتية في كافة المجالات، خاصة على الصعيد البرلماني، كما تم استعراض أبرز التطورات الإقليمية والعالمية وسبل تنسيق المواقف المصرية – الكويتية في القضايا محل الاهتمام المشترك.