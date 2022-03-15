"قومي المرأة": ما تعيشه سيدات مصر اليوم مصدر فخر واعتزاز في مختلف العصور

محمد اسماعيل - القاهرة - (أ ش أ):

قالت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، إننا نعيش اليوم عصرًا ذهبيًا بدعم من الرئيس عبدالفتاح السيسي، المدافع والمساند الأول للمرأة المصرية والداعم لتمكينها في كافة المجالات، مؤكدة أن ما نعيشه اليوم هو مصدر فخر واعتزاز للنساء في مختلف العصور.

وأضافت الدكتورة مايا مرسي، في كلمتها؛ بمناسبة يوم المرأة المصرية الموافق 16 مارس من كل عام-: "إننا اليوم نكتب تاريخًا جديدًا للمرأة المصرية يهب الأجيال القادمة من الفتيات الأمل ويمنحهن الفرصة، ويرسم طريقا جديدا نحو المستقبل".

وتابعت: "أتوجه بالتحية والتقدير لنساء وفتيات مصر في هذا اليوم المميز، الذي يحمل ذكرى خالدة لنا جميعًا، فاليوم نتذكر معا كيف كانت المرأة المصرية، وستظل مثالًا للوطنية والفداء والتضحية، عاشقة لوطنها مؤمنة به مدافعة عنه، حيث خرجت المرأة المصرية في مظاهرات نسائية في ثورة 1919؛ للمطالبة باستقلال الوطن، والذي أدى إلى سقوط عدد من الشهيدات مثل حميدة خليل ونعيمة عبدالحميد وفاطمة محمود ونعمات محمد واللاتي دفعن حياتهن فداء للوطن، فكل الامتنان والحب والتقدير لهن على دورهن الذي سيظل حاضرا في عقولنا وقلوبنا إلى الأبد".

وقالت مرسي: "نحن حفيدات سيدات عظيمات ممن سطرن تاريخ المرأة المصرية الحديث نستطيع القول اليوم بكل ثقة إننا نسير في الطريق الصحيح نحو استكمال ما بدأنه والوصول إلى ما سعين إلى تحقيقه، وأن ثمار نضالهن نجنيها الآن".

وأوضحت أننا ونحن نحتفل بيوم المرأة المصرية لعام 2022، فلا بد أن نرصد معاً العديد من المحطات والمفاجآت السارة والسعيدة للمرأة المصرية خلال العام الماضي التي كان من بينها وصول إجمالي نسبة المرأة في مجلس النواب إلى 28%، وذلك لأول مرة منذ إعطاء المرأة حق الترشح في البرلمان، وهو ما يعد انتصارا كبيرا ومكتسبا جديدا للمرأة المصرية، سوف يضاف إلى السجل الحافل لمكتسباتها خلال عصرها الذهبي.

وأضافت أن العام الماضي شهد الاستعانة بالمرأة بمجلس الدولة والنيابة العامة، والذي يعد ثمرة نضال عظيمات مصر لمدة طويلة تصل إلى 72 عاما بهدف الالتحاق بالعمل بهذه الجهات القضائية، وذلك بدعم من القائد العظيم الذي انصفهن وساندهن ودعم وصولهن لأعلى المناصب القيادية.

وتابعت: "عام 2021 شهد أيضاً تصديق الرئيس السيسي على قانون تغليظ عقوبة ختان الإناث، وهو ما يعد أملا جديد نحو القضاء على هذا المشكلة الخطيرة في المجتمع المصري التي أرقت أجيالا كاملة من النساء والفتيات وتسببت في إيذاء نفسي وجسدي لا يغتفر ولا ينسى".

وأشارت إلى تصديق الرئيس السيسي، على قانون 141 لسنة 2021 بتعديل قانون العقوبات لمواجهة التحرش الجنسي.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي، أنه خلال هذا العام 2022 مازال أمام المرأة المزيد من النجاحات التي تسعى لتحقيقها والمكتسبات للحصول عليها، معربة عن أمنياتها للمرأة المصرية بالنجاح والتوفيق في ظل القيادة السياسية الحكيمة التي تدرك جيدا أهمية مشاركة المرأة كونها الشريك الفاعل في عملية التنمية والتجديد التي تشهدها الجمهورية الجديدة.

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