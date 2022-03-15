المركزي يخصص 13 مليار جنيه لمشروع إحياء البتلو بفائدة 5% من البنك الزراعي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-منال المصري:

قال شريف لقمان وكيل محافظ البنك المركزي للشمول المالي، إن دور البنك المركزي في إعادة هيكلة البنك الزراعي المصري جاء بهدف دعم القطاع الزراعي من خلال العديد من المبادرات.

وبحسب بيان للمركزي قال لقمان خلال كلمته في مؤتمر اتحاد المصارف بالأقصر إن البنك خصص 13 مليار جنيه للمشروع القومي لإعادة أحياء البتلو بفائدة متناقصة 5% بهدف دعم القطاع الزراعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم.

وأضاف لقمان أن البنك المركزي في دعم القطاع الزراعي يواصل دوره في دعم القطاع الزراعي حيث خصص 55 مليار جنيه للتحول للري الحديث دون نسبة فائدة أمام بنكي الأهلي المصري والزراعي تنفيذ لرؤية واستراتيجية الدولة.

كما ساهم المركزي في تحويل 6 ملايين كارت الفلاح الذكي إلى بطاقة مصرفية، ونشر ألف ماكينة صراف آلي و10 الأف نقطة بيع إلكترونية، وتخفيض الحد الأدنى لحجم أعمال الشركات الزراعية 250 ألف جنيه، وتمويل التعاونيات الزراعية بحسب لقمان.