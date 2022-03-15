الصحة العالمية تحذر من إنتشار كورونا في شهر رمضان

اسماعيل عبد الحي -

حذرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، من احتمالية ظهور متحورات جديدة لفيروس "كورونا" ‏المستجد، قبل حلول شهر رمضان.‏

ولفت استشاري الوبائيات في المنظمة، الدكتور أمجد الخولي، في تصريحات لموقع "مصراوي" إلى أنه "قد تكون هناك فرصة لانتشار أكبر لـ(كوفيد-19) في رمضان، لكونه يشهد على تغير نسبي في السلوك، مثل الميل إلى التجمعات لتناول الإفطار أو السحور، أو أداء صلوات التراويح".

وفي هذا الإطار، دعا الخولي إلى "اتباع التعاليم الإسلامية خلال شهر رمضان، التي تدعو للحفاظ على النفس والآخرين من خلال الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وكذلك الحصول على لقاح "كورونا" المستجد".

كما ناشد الخولي في تصريحاته بفرض مزيد من الإجراءات والتشديدات خلال شهر رمضان، وخاصة مع فترة التقلبات الجوية، والتي قد تتسبب في زيادة الإصابات، بحسب رأيه.

لقي أكثر من 6 ملايين شخص حتفهم بكوفيد في العالم منذ تفشي الوباء، بحسب تعداد لوكالة فرانس برس، استنادا إلى مصادر رسمية.

ولكن منظمة الصحة العالمية تعتقد أن الأرقام الحقيقية ربما تكون أعلى بمرتين أو ثلاث مرات. وتأتي هذه الحصيلة في وقت تستمر أعداد الإصابات والوفيات بالانخفاض في غالبية مناطق العالم، باستثناء آسيا حيث تواجه هونغ كونغ أسوأ تفش على الإطلاق، وأوقيانيا حيث سجلت نيوزيلندا ارتفاعا في أعداد الإصابات.

وفيما يسعى جزء كبير من العالم للتعايش مع المرض، لا تزال الصين ملتزمة القضاء عليه وطلبت من هونغ كونغ تطبيق سياسة "صفر كوفيد" على غرارها.

sputnik عربي