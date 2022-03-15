عودة الإمدادات الكهربائية لمحطة "تشيرنوبيل" النووية

اسماعيل عبد الحي - قالت وكالة الطاقة النووية الأوكرانية "إنيرغوأتوميا"، إن "إمدادات التغذية الكهربائة من محطة تشيرنوبيل للطاقة النووية قد تمت استعادتها".

وأضافت: "يعمل تبريد الوقود النووي المستهلك في محطة تشيرنوبيل للطاقة النووية مرة أخرى بشكل طبيعي بعد استعادة إمدادات الطاقة".

ودعا وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، عشية لقائه مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، المجتمع الدولي إلى مطالبة روسيا بوقف إطلاق النار من أجل إعادة الكهرباء في محطة تشيرنوبيل للطاقة النووية.

واعتبر كوليبا أن "الكهرباء انقطعت عن محطة الطاقة النووية نتيجة الأضرار التي لحقت بالشبكة الكهربائية الوحيدة التي تغذي المحطة".

وأضاف أنه "يمكن للمولدات الاحتياطية أن تضمن تشغيل محطة الطاقة النووية لمدة 48 ساعة، وبعدها ستتوقف أنظمة التبريد الخاصة بتخزين الوقود النووي المستهلك عن العمل، وسيكون هناك خطر حدوث تسرب إشعاعي".