وبعد فشل الجولات السابقة يبقى السؤال: هل ستقبل موسكو بالشروط الأوكرانية؟
ووفقا لمحللين فإن روسيا لن ترضخ لهذه المطالب خصوصا أنها وضعت على الطاولة في الجولات السابقة.
وكتب المفاوض الأوكراني ميخايلو بودولياك ومستشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على تويتر "المفاوضات جارية". وأضاف أن قائمة المسائل التي ستطرح على طاولة المناقشات تشمل "وقف إطلاق النار وانسحاب القوات الروسية" من الأراضي الأوكرانية.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد فشل الجولات السابقة .. جولة رابعة من المفاوضات الروسية الأوكرانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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