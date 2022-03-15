بعد فشل الجولات السابقة .. جولة رابعة من المفاوضات الروسية الأوكرانية

أعلن مسؤول أوكراني كبير أن الجولة الرابعة من المحادثات بين أوكرانيا وروسيا استؤنفت الثلاثاء بعدما توقفت في اليوم السابق، مشيرا إلى أن مطلب كييف وقف إطلاق النار سيكون من المسائل التي ستطرح على طاولة النقاش.

وبعد فشل الجولات السابقة يبقى السؤال: هل ستقبل موسكو بالشروط الأوكرانية؟

ووفقا لمحللين فإن روسيا لن ترضخ لهذه المطالب خصوصا أنها وضعت على الطاولة في الجولات السابقة.

وكتب المفاوض الأوكراني ميخايلو بودولياك ومستشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على تويتر "المفاوضات جارية". وأضاف أن قائمة المسائل التي ستطرح على طاولة المناقشات تشمل "وقف إطلاق النار وانسحاب القوات الروسية" من الأراضي الأوكرانية.