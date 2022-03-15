أوروبا توافق على الإنهاء التدريجي للاعتماد على الغاز والنفط الروسي

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 15 مارس 2022 04:13 مساءً - منذ 21 دقيقة

آخر تحديث: 15 - مارس - 2022 3:42 مساءً

وافقت دول الاتحاد الأوروبي على الإنهاء التدريجي للاعتماد على الغاز والنفط الروسيين، بحسب ما أظهرت مسودة بيان القمة الأوروبية.

وذكرت مسودة البيان أن خطة إنهاء الاعتماد على النفط والغاز الروسيين ستنفذ في أسرع وقت، وأن خطة ملء مخزونات الغاز يجب أن تبدأ على الفور استعدادا للشتاء.

وكانت وكالة الطاقة الدولية قالت إن أوروبا يمكنها أن تقلل استيراد الغاز الروسي بأكثر من الثلث خلال عام، وأعلنت الوكالة خطة من عشر نقاط لتقليل اعتماد الاتحاد الأوروبي على الغاز الروسي.

وقال فاتح بيرول الرئيس التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية: “لم يعد أحد لديه أي أوهام. استغلال روسيا لمواردها من الغاز الطبيعي كسلاح اقتصادي وسياسي يظهر حاجة أوروبا الملحة للتحرك بسرعة لتكون مستعدة لمواجهة غموض كبير يكتنف إمدادات الغاز الروسية للشتاء القادم”.

استورد الاتحاد الأوروبي 155 مليار متر مكعب من الغاز الروسي العام الماضي، شكلت حصة الأنابيب منها أكثر من 90%، وشكل الغاز الروسي 45% من واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز، ونحو 40% من استهلاكه.

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قد دعا دول الغرب إلى وقف “إدمانها” على موارد الطاقة الروسية.. معتبرا أن ذلك يسمح للرئيس الروسي فلاديمير بوتين ب”ابتزاز” العالم.

وكتب جونسون في مقالة بصحيفة ديلي تلغراف إن قادة الغرب ارتكبوا “خطأ فادحا” عندما سمحوا لبوتين “الإفلات” من ضم موسكو للقرم في 2014، وأصبحوا أكثر اعتمادا على موارد الطاقة الروسية.