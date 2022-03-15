العقوبات مستمرة.. بريطانيا تفرض رسوماً ضخمة على الواردات الروسية

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 15 مارس 2022 04:13 مساءً - منذ 36 دقيقة

أعلنت بريطانيا، اليوم الثلاثاء، عن فرض المزيد من العقوبات على روسيا، تضمن فرض رسوم ضخمة على الواردات الروسية وعلى رأسها الفودكا.

وقالت بريطانيا إن حظر صادرات سلع لروسيا سيدخل حيز التنفيذ قريبا، مضيفة أنها ستحظر تصدير قائمة سلع لروسيا تبلغ قيمتها نحو 1.2 مليار دولار.

وأضافت أن العقوبات الجديدة ستطال رجال أعمال مقربين من بوتين، وستعزل اقتصاد روسيا عن التجارة العالمية.

ويعتزم الاتحاد الأوروبي فرض حزمة جديدة من العقوبات على روسيا خلال الساعات القادمة.

وقالت فرنسا إن حزمة العقوبات الجديدة سوف تطال 600 رجل أعمال روسي، وإن الاتحاد الأوروبي سيلغي وضع روسيا كدولة أكثر تفضيلا في مجال التجارة.

ومن المقرر أن يوافق الاتحاد الأوروبي على حظر بيع السلع الفاخرة لروسيا التي تزيد قيمتها عن مستوى معين، وكذلك شراء العديد من منتجات الصلب والحديد من البلاد كجزء من جولة رابعة من العقوبات بسبب غزو أوكرانيا، وفقاً لمشروع عقوبات حصلت عليه “بلومبرغ”.

من جانبه، دعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون دول الغرب إلى وقف “إدمانها” على موارد الطاقة الروسية.. معتبرا أن ذلك يسمح للرئيس الروسي فلاديمير بوتين ب”ابتزاز” العالم.

وكتب جونسون في مقالة بصحيفة ديلي تلغراف إن قادة الغرب ارتكبوا “خطأ فادحا” عندما سمحوا لبوتين “الإفلات” من ضم موسكو للقرم في 2014، وأصبحوا أكثر اعتمادا على موارد الطاقة الروسية.

نتيجة لذلك “عندما استعد (بوتين) أخيرا لشن حربه الشريرة في أوكرانيا، أدرك أن العالم سيجد صعوبة بالغة في معاقبته”.

أضاف “لا يمكن للعالم أن يخضع لهذا الابتزاز المستمر”.