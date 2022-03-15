ملك الأردن: أزمة أوكرانيا لن تؤثر على جهود السلام في الشرق الأوسط

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 15 مارس 2022 04:13 مساءً - منذ ساعتين

قال العاهل الأردني الملك عبد الله بن الحسين، اليوم الثلاثاء إنه لا يتوقع أن تؤثر الحرب الدائرة في أوكرانيا على جهود حل الصراع الدائر بين إسرائيل والفلسطينيين منذ عقود.

وجاء حديث الملك عبد الله الثاني خلال مؤتمر صحفي مشترك في برلين مع المستشار أولاف شولتس، بعد لقائه الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير.

وأضاف العاهل الأردني: “أيا كان ما يحدث في أوكرانيا لا أعتقد أنه سيؤثر على رؤية القيادة في الجزء الذي نسكنه من العالم بشأن محاولة دفعها إلى الأمام”.

وفي وقت سابق أفاد مسؤولون من الجانبين الأردني والإسرائيلي أن الملك عبد الله استضاف وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد لإجراء محادثات يوم الخميس الماضي.

وتطرقت المحادثات بين الجانبين إلى تنسيق سبل تحقيق الهدوء في القدس، وهي بؤرة مشتعلة للاحتجاجات الفلسطينية.

موقف الجامعة العربية من حرب أوكرانيا

أعلنت جامعة الدول العربية عن موقفها من العملية العسكرية في أوكرانيا، خلال اجتماع المجلس الوزاري لأعضاء الجامعة.

وقال الأمين العامة لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إن: “المبدأ الحاكم لمواقفنا وتحركنا الدبلوماسي حيال الحرب في أوكرانيا سيظل دائما المصلحة الوطنية، والمصلحة العربية عموما”.

وتابع: “صراعات القوى العالمية الكبرى سوف تضع ضغوطا علينا جميعا، وسوف تحمل بعض شعوبنا قدرا من المعاناة، وعلينا أن نكون مستعدين للدفاع عن مصالحنا واتخاذ المواقف التي تخدم أهدافنا”.

وأوضح أبو الغيط: “نتمنى ونتطلع لمخرج دبلوماسي للحرب الجارية في أوكرانيا، يوقف نزيف الصراع ويحقن دماء الأبرياء من كل الأطراف، ويحفظ الحقوق ويلبي الشواغل التي يمكن معالجتها بالحوار، وبمنطق الحلول الوسط”.

وأكد أن: “بعض ما تطرحه الأزمة الأوكرانية علينا عاجل وداهم، ويقتضي التفكير والعمل في الأجل المنظور، فالتبعات الاقتصادية للأزمة ليست بخافية علينا جميعا، وسوف تعاني منطقتنا منها للأسف، وعلينا التفكير والعمل على إيجاد الوسائل والاستراتيجيات التي تجعل هذه المعاناة في حدها الأدنى”.