بالأرقام.. أوكرانيا تعلن خسائر روسيا منذ بدء الحرب

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 15 مارس 2022 04:13 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 15 - مارس - 2022 1:28 مساءً

قالت هيئة الأركان الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، إن الجيش الروسي خسر أكثر من 13 ألفًا و500 جندي منذ بدء هجومه على أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط الماضي حتى اليوم.

وأضاف بيان لهيئة الأركان، أن الجيش الروسي فقد أيضًا 81 طائرة و95 مروحية و404 دبابات و1279 مدرعة و150 مدفعية و64 نظام صاروخي و36 نظام دفاع جوي.

وأشار البيان إلى تدمير 640 عربة و3 زوارق سريعة و60 عربة وقود و9 طائرات بدون طيار.

ولا يمكن التحقق من الإحصائيات التي تعلنها كل من كييف وموسكو لخسائر الطرف الآخر من مصدر مستقل.

توقعات لنهاية الحرب

صرح المستشار بالرئاسة الأوكرانية أوليكسي أريستوفيتش بأنه يرجح أن تنتهي الحرب في أوكرانيا بحلول أوائل مايو/أيار المقبل عندما ينفد ما لدى روسيا من الموارد اللازمة لعملياتها العسكرية.

وقال أريستوفيتش في مقطع فيديو بثته وسائل إعلام أوكرانية عدة “أعتقد أنه في موعد أقصاه مايو/أيار.. أوائل مايو/أيار، سيكون لدينا اتفاق سلام، وربما قبل ذلك بكثير. سنرى.. أنا أتحدث عن أحدث المواعيد المحتملة”.

وأضاف أن من السيناريوهات “الجنونية تماما” أن ترسل روسيا مجندين جددا، بعد شهر واحد فقط من التدريب.

المساعدات العسكرية

قال جون كيربي المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) في مقابلة مع شبكة “سي إن إن” (CNN) إن واشنطن لن تقف في وجه أي دولة تسعى لإرسال طائرات أو أنظمة عسكرية إلى أوكرانيا، لكنها تفضل عدم إرسال طائرات أميركية لأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد يرى في ذلك خطوة تصعيدية.

وأكد كيربي أن الولايات المتحدة تراقب عن كثب الأجواء البولندية بالقرب من الحدود مع أوكرانيا، كما أشار إلى استعداد واشنطن لاستخدام قنوات تفادي الاشتباك مع روسيا عند الضرورة.