شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تعلن عن 350 قائمة جديدة تتضمن عقوبات ضد روسيا والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت السلطات البريطانية، عن 350 قائمة جديدة تتضمن عقوبات ضد روسيا، وذلك على خلفية حربها على أوكرانيا.
وأوضحت أنه تم فرض عقوبات جديدة على شخصيات روسية منها وزير الدفاع شويغو ونائب رئيس مجلس الأمن القومي ديمتري مدفيديف، مشيرة إلى أنه تم تجميد ممتلكات ومنع سفر لرجل الأعمال الروسي الشهير اندريه موشينكوف.
وأكد رئيس الوزراء البريطاني، أن المملكة المتحدة تدعم الشعب الأوكراني وحمايته من القصف الروسي.
وأشار وزير المالية البريطاني، إلى أنه سيتم حظر صادرات السلع الكمالية لروسيا وستزيد الجمارك على مئات البضائع الروسية.
فيما دعا المستشار الألماني، إلى الحوار مع الرئيسين الأوكراني والروسي، مؤكدًا أن الحرب في أوكرانيا أدت لتحديات اقتصادية بالنسبة أوروبا، لافتًا إلى أن الحرب في أوكرانيا تثير القلق حول الأمن الغذائي العالمي وخاصة في إفريقيا.
وكشف مكتب رئاسة وزراء بولندا، أن رؤساء وزراء بولندا وتشيكيا وسلوفينيا قد وصلوا إلى “لفيف” قبل التوجه إلى كييف للقاء زيلنسكي.
كانت هذه تفاصيل خبر بريطانيا تعلن عن 350 قائمة جديدة تتضمن عقوبات ضد روسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.