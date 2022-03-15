شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تعلن عن 350 قائمة جديدة تتضمن عقوبات ضد روسيا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت السلطات البريطانية، عن 350 قائمة جديدة تتضمن عقوبات ضد روسيا، وذلك على خلفية حربها على أوكرانيا.

وأوضحت أنه تم فرض عقوبات جديدة على شخصيات روسية منها وزير الدفاع شويغو ونائب رئيس مجلس الأمن القومي ديمتري مدفيديف، مشيرة إلى أنه تم تجميد ممتلكات ومنع سفر لرجل الأعمال الروسي الشهير اندريه موشينكوف.

وأكد رئيس الوزراء البريطاني، أن المملكة المتحدة تدعم الشعب الأوكراني وحمايته من القصف الروسي.

وأشار وزير المالية البريطاني، إلى أنه سيتم حظر صادرات السلع الكمالية لروسيا وستزيد الجمارك على مئات البضائع الروسية.

فيما دعا المستشار الألماني، إلى الحوار مع الرئيسين الأوكراني والروسي، مؤكدًا أن الحرب في أوكرانيا أدت لتحديات اقتصادية بالنسبة أوروبا، لافتًا إلى أن الحرب في أوكرانيا تثير القلق حول الأمن الغذائي العالمي وخاصة في إفريقيا.

وكشف مكتب رئاسة وزراء بولندا، أن رؤساء وزراء بولندا وتشيكيا وسلوفينيا قد وصلوا إلى “لفيف” قبل التوجه إلى كييف للقاء زيلنسكي.