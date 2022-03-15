شكرا لقرائتكم خبر عن بعد عامين من قيود كورونا.. أستراليا ترفع الحظر عن السفن السياحية في أبريل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت الحكومة الأسترالية، اليوم، أنها قررت رفع الحظر عن السفن السياحية في 17 أبريل 2022م المقبل؛ بعد حوالي عامين من فرض قيود مواجهة فيروس كورونا، بهدف تعزيز قطاع السياحة الذي تضرر بشدة من قيود الوباء.

وأكدت أنها قررت التعايش مع الفيروس التاجي، بعد أن وصلت مستويات التحصين لأعلى مستوياتها، ما ينعكس إيجابيا على اقتصاد وسياحة البلد.

وأوضح وزير السياحة الفيدرالي دان تيهان، أن القرار الرسمي بشأن رفع الحظر قد يعلن هذا الأسبوع.

وأضافت رئيسة رابطة خطوط الرحلات البحرية العالمية في أستراليا جويل كاتز، إن أستراليا تسير على الطريق الصحيح لإنعاش اقتصادها خلال الأشهر المقبلة.

وأشارت وزيرة الشؤون الداخلية كارين أندروز، أنها تطيق الانتظار لرؤية محطات الرحلات البحرية مليئة مرة أخرى بالركاب الدوليين الوافدين.

يذكر أن أستراليا كانت حظرت دخول السفن السياحية في مارس 2020م، عندما كانت مصدرا لنحو 20 % من الإصابات بفيروس كورونا الذي اجتاح القارة.