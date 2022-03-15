شكرا لقرائتكم خبر عن موجة جفاف غير مسبوقة تضرب القرن الإفريقي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يتعرض الصومال لأسوأ موجة جفاف منذ أربعين عاما، حيث لم تهطل الأمطار على مزرعة حبيبة ماو إيمان في جنوب الصومال منذ عامين، مما تسبب في نفوق حيواناتها وتلف محاصيلها.

وباتت المرأة البالغة من العمر 61 عاما واحدة من عشرات الآلاف الذين يسعون للحصول على مساعدات في ضواحي بلدة برديري.

وتواجه منطقة القرن الإفريقي أسوأ موجة جفاف منذ أكثر من أربعة عقود بعد أن توقف هطول الأمطار لثلاثة مواسم متتالية وفقا لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة.

وقال البرنامج إن أكثر من أربعة ملايين صومالي مثل حبيبة سيواجهون صعوبات في توفير الغذاء إذا لم تهطل الأمطار في أبريل نيسان. وقالت وهي تقف وسط أكواخ ذات قباب بنيت بالأقمشة والأغطية البلاستيكية "هربنا من الجفاف.. أخرج يوميا وأطرق على باب كل منزل في البلدة لأتسول أي شيء يسد جوع أبنائي".

وشهد الصومال سلسلة من موجات الجفاف المأساوية في العقد الماضي.