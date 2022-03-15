15 مارس , 2022
قتيلان و18 مصاباً في انفجار داخل مطعم ببلدة سياحية مكسيكية
قالت السلطات المحلية إن انفجاراً نتج عن تسرب غاز أدى إلى مقتل شخصين وإصابة 18 آخرين يوم الإثنين داخل مطعم ببلدة سياحية على شاطئ البحر في ولاية كوينتانا رو المكسيكية.
وأفاد بيان نشره المدعي العام في كوينتانا رو على تويتر بأن القتيلين كانا من العاملين في المطعم الكائن بمنطقة بلايا ديل كارمن، وهي مقصد للراغبين في قضاء العطلات.
وقال البيان إن ثمانية من المصابين نقلوا إلى مستشفيات بعد الانفجار خرجوا بالفعل. وقالت السلطات المحلية إن 15 من المصابين كانوا من العاملين في المطعم.
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