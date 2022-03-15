لافروف: إحياء اتفاق إيران النووي في المرحلة النهائية

لافروف، ونظيره الإيراني (أ ف ب).

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، لنظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم (الثلاثاء)، إن الاتفاق على إحياء الاتفاق النووي الإيراني صار في المرحلة النهائية.

وقال الكرملين، اليوم الثلاثاء، إن العقوبات التي يفرضها الغرب على موسكو ستؤثر على المصالح الروسية المتعلقة بالاتفاق النووي الإيراني، لذا سيتعين على الولايات المتحدة ضمان مراعاة المصالح الوطنية لروسيا بالكامل.