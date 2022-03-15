15 مارس , 2022
لافروف، ونظيره الإيراني (أ ف ب).
قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، لنظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم (الثلاثاء)، إن الاتفاق على إحياء الاتفاق النووي الإيراني صار في المرحلة النهائية.
وقال الكرملين، اليوم الثلاثاء، إن العقوبات التي يفرضها الغرب على موسكو ستؤثر على المصالح الروسية المتعلقة بالاتفاق النووي الإيراني، لذا سيتعين على الولايات المتحدة ضمان مراعاة المصالح الوطنية لروسيا بالكامل.
كانت هذه تفاصيل خبر لافروف: إحياء اتفاق إيران النووي في المرحلة النهائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المجلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.